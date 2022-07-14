Petrol fiyatları ne kadar? Brent petrol varil fiyatı kaç dolar? 14 Temmuz 2022 anlık petrol fiyatları

Petrol fiyatları özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bir hayli yükseldi. Petrol fiyatları küresel ölçekte ülkelerin ekonomisini de etkilemeyi sürdürüyor. Enerji fiyatlarının yükselmesi sebebiyle enflasyon rakamları bir hayli yüksek gelmekte. Hal böyle olunca da petrol fiyatları ne kadar, petrol düştü mü çıktı mı? Brent petrol varil fiyatı kaç dolar? sorularına cevap aranmakta.

Brent petrol ne kadar?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

Öte yandan, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Çin bazı şehirlerde kısıtlamaları artırmaya devam ediyor. Yatırımcılar, ABD'de büyük bir faiz artırımı sonrasında enflasyonda yavaşlama ve ham petrol talebinde azalma bekliyor. ABD Başkanı Joe Biden'in de yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Söz konusu ziyaretin de petrol piyasalarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,57 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 97,46 ile 100,35 dolar aralığının direnç, 95,22 ile 96,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.