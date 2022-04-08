Petrol fiyatı kritik seviyenin altına düştü! Akaryakıtta indirim bekleniyor
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla tarihi rekorları kıran petrol, bu sabah itibariyle 100 dolar altını gördü. Yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, piyasalardaki etkisini sürdürüyor.
Savaşın üzerine küresel piyasalarda tedarik sıkıntıları yaşanırken, petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik bu kez gerileme yönünde.
Brent petrol varil fiyatları değer kaybı yaşayarak 100 doların altına inmeye başladı.
Akaryakıt indirimleri yolda
Böylelikle, petrolde yaşanan bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
Öte yandan Brent petrol fiyatları 8 Mart tarihinde rekor kırarak 127 dolar seviyesine yükselmişti. 16 Mart'ta ise 98 dolarla savaşın başladığı günden bugüne en düşük seviye görülmüş oldu.