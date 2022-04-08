Petlas güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu için yaz lastiğini öneriyor

ONUR YILMAZ

Boran, “Yazın kış lastiği kullanmak, araç performansını, yol tutuşunu, fren mesafesini ve yakıt tüketimini olumsuz etkiliyor” ikazında bulundu. Boran, kış lastiğinin ısınan havalarda kullanılmaması gerektiğini belirtti. Boran, “Kış lastiği rafa kaldırılıp yaz lastiği kullanılmalı” çağrısı yaptı. Yazın kış lastiği kullanmanın sıkıntılara sebep olduğunu aktaran Boran, şunları söyledi: “Kışlık lastiğinin yazın kullanımındaki bir diğer sakınca da lastik hamurunda kullanılan yumuşak kauçuktur. Bu, her ne kadar lastiğin düşük sıcaklıklarda daha iyi performans sağlasa da yükselen sıcaklıkla birlikte lastiğin hızlıca aşınmasına neden olabiliyor. Lastik aşınması yakıt tüketimini arttırıyor ve aracınızı dinamik olarak kullandığınızda tüketimin daha da artmasına yol açabiliyor. Tam anlamıyla performans alınması için kış ya da yaz olması fark etmeksizin diş derinliği 4 milimetreden az olan tüm her lastiğin değiştirilmesi gerekiyor.” Boran, lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığını vurguladı.