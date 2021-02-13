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Ekonomi PETKİM-STAR entegrasyonu 2-3 yılda tamamlanacak
Ekonomi

PETKİM-STAR entegrasyonu 2-3 yılda tamamlanacak

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Petkim ile Star birleşmesinin 2-3 yıl alacağını söyledi. Mammadov, ilave depolama yatırımlarının da 2022’de tamamlanacağını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:00:00 -
PETKİM-STAR entegrasyonu 2-3 yılda tamamlanacak

Akit  Ekonomi

Enerji devi SOCAR Türkiye’nin Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mamaddov’un açıklamalarından satır başları şöyle:

Kolay değil

Petkim ile Star’ı tek şirket etrafında birleştirmek için gerekli her adımı atıyoruz. Birleşme kolay olmayıp 2 ya da 3 senede tamamlanabilir. Çalışmalar devam ediyor, edecek de.

Yatırımlar devam ediyor

Yatırımlarımıza ara vermiyoruz. Star Rafineri’de verimliliği arttırmak için 600 milyon dolarlık depolama yatırımı yapıyoruz. Depolama yatırımını 2022’de tamamlamayı planlıyoruz. 6.3 milyar dolar yatırımla devreye aldığımız Star Rafineri, büyük bir petrol operasyonu. Yıllık 10.5 milyon ton ham petrol işleme hacmine sahip rafineride motorin, nafta ve reformatın yanı sıra LPG de üretiyoruz. Türkiye’nin petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini tek başına karşılayan Star, ithalatı frenleyip her yıl yaklaşık 1.5 milyar dolar tasarruf sağlayarak cari açığın azaltılmasına önemli katkı sunuyor.

İç piyasaya yöneldik

Pandemi döneminde toplumun taleplerini karşılamak için elimizden geleni yaptık. Tercihimiz ve odağımız, her zaman iç piyasa oldu. Salgın sürecini göz önünde bulundurarak ihracatı azalttık, iç piyasaya yöneldik. İhracatımız normalde yüzde 40-45 idi, 2020’de bu oran yüzde 37’ye kadar düştü. Ürettiğimiz ürünlerin büyük bölümünü iç piyasaya sunduk. Salgının hemen biteceği kanısında değiliz. Onun için iç piyasaya yönelik üretim yapmaya devam edeceğiz.

AR-GE’ye önem veriyor

Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. SOCAR Türkiye Ar-ge ve İnovasyon AŞ’de önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yenilikçi, çevre dostu ürünler ile katalizör ve dijital teknolojiler geliştirmeyi hedefleyen SOCAR Türkiye AR-GE Merkezi çok kısa sürede güzel projeler ortaya koydu. Bunlardan biri de güneş enerjisiyle karbondioksitten etanol/izo-propanol gibi kimyasal maddeler üretmeyi hedefleyen NEFERTITI Projesi.


Yeni Akit Gazetesi
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