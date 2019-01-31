Pet şişe getirenlere kontör yükleyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pet ve cam şişeler, süt içilen karton kutular gibi ürünlerin kullanımını azaltmak için depozito uygulamasına geçileceğini aktararak, “Amacımız üretilen kapların yüzde 80-90’ının bu uygulamaya geçmiş gelişmiş ülkelerde olduğu gibi toplanması. Bu uygulamayla o pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz, otobüsle alakalı bilet uygulamasında destek olacağız” diye konuştu.