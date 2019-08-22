Peskov'dan açıklama geldi: Kesin tarihi... Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya zirvesi için hazırlık yapıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kesin tarihin daha sonra açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran CumhurbaşkanıHasan Ruhani'nin bir araya geleceği üçlü zirvenin 16 Eylül'de Ankara'da yapılacağını açıklamıştı. Basın mensupları Peskov'a Kalın'ın üçlü zirveye ilişkin açıklamasını sordu. Zirve için hazırlık yapıldığını doğrulayan Peskov, kesin tarihin zamanı geldiğinde açıklanacağını ifade etti.

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