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Gündem Peşkeş için yeni borç arıyor
Gündem

Peşkeş için yeni borç arıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-11 12:50:00 -
Peşkeş için yeni borç arıyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 4 milyar liralık borçlanma yetkisi alabilmek için yaptığı oyunları belgesiyle açığa çıkardı. Yavaş, 4.5 yıldır bir çivi bile çakmadığı, Ankapark’ın bakım onarımını bahane ederek milyarlarca liralık borçlanmak için yetki almak istiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz temmuz ayında belediye meclisinden 4 milyar borçlanma yetkisi istedi. Ancak Yavaş’ın hali hazırda 4 milyar 300 milyon kredi kullanma yetkisinin olması sebebiyle bu reddedildi. Yeni borç yetkisini alamayan CHP’li Yavaş, ‘Engelleniyoruz, sizin yüzünüzden personel maaşlarına iyileştirme yapamadık’ diyerek algı operasyonlarına başladı. Şimdi de aynı borçlanma yetkisini, yanlış yatırım diye suçladığı ve hırsızlarca yağmalanan Ankapark’ın bakım-onarımı için istediğini öne sürdü. Bir inat uğruna Ankapark’ı çürümeye terk eden Mansur Yavaş, Temmuz ayında istediği ve alamadığı borçlanma yetkisini alabilmek için bir anda “Ankapark sever” oldu.

Beceriksizliğini gizliyor

Yavaş’ın tutarsızlığını değerlendiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şunları dile getirdi: “Geçtiğimiz ay ilk 4 milyar TL’lik borçlanma yetkisi isteği ABB meclisine geldiğinde ‘EGO’nun taşımalarında zarar ettiği, bütçe açığı oluşması halinde bu paranın oraya transfer edileceği ve bu bütçe açığının kapatılacağı’ söylendi. Plan ve Bütçe Komisyonumuz da bunun detaylandırılmasını istedi. Bu isteğin ardından Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ‘Şu anda ihtiyacımız yok. Olursa kullanmak için istiyoruz’ diyerek cevap verdi. Daha sonra biz buna karşı çıktık ve dedik ki, ‘Zaten sizin 4 milyar 300 milyon hali hazırda kullanılmayı bekleyen bir borçlanma yetkin var. Önce bunu kullanın’ cevabını verip geçen ay istediği 4 milyarlık borçlanma yetkisini reddettik. Biz bu talebi reddedince bu sefer ‘Biz sizin yüzünüzden personelin zammını veremedik. EYT’lilerin tazminatlarını ödeyemedik’ diye yaygara koparmaya başladılar. En başta EGO üzerinden borçlanma istediler. Daha sonra personel zamları, ‘EYT’lilerin hakları’ dediler. Şimdi de aynı borçlanma yetkisi için Mamak Kentsel dönüşüm, Hıdırlıktepe projesi, 4 buçuk yıldır göz ardı ettikleri Ankapark’ın bakım onarımını gibi işleri bahane ediyorlar. Asıl amaç mağduriyet oluşturmak.

ABB Personeli çile çekiyor

Bunlar en iyi algı ve manipülasyon oluşturmayı bilirler. Şu anda bu yazıyı Plan ve Bütçe Komisyonu’na değerlendirmeleri için tekrar gönderdik. Baktığımız zaman personelin zamlı maaşının borçlanma ile hiçbir ilgisi yok. Bilindiği üzere 2021 yılının Aralık ayında asgari ücrete Cumhurbaşkanımız tarafından ciddi oranda zam yapıldı. Bunlar da seçimi kazandıklarında ciddi bir personel alımı yaptılar. Bu alımlardan sonra Yavaş ‘Ben bu oranı karşılayamam’ diyerek AK Parti döneminde yapılan sözleşmelerini feshedip kendi sözleşmesini dayattı. AK Parti döneminde yapılan sözleşmelerde bir asfalt işçisinin asgari ücretin yüzde 72 fazlası ile çalışmasını kabul ediyordu. Ancak bugün Yavaş’ın dayattığı sözleşmelerde personel asgari ücrete razı edilmiş durumda. 2021 Aralık ayından beri ABB personeli bu çileyi çekiyor. Ama Yavaş işin içinden sıyrılmak için alamadığı borçlanma yetkisini kullanıp algı oluşturmaya çalışıyor. El insaf personel 20 aydır bu zulmü çekiyor. 4.5 yıldır Ankapark’ı kaderine terk ettiler, sonra bir anda Ankapark sevdaları başladı. Ankapark’ın bu hale gelmesinin tek sorumlusu Yavaş ve ekibidir. Bunu da seçimlerde kullanmak istiyorlar. 2022 Temmuz ayında mahkeme tamamen Ankapark’ı ABB’ye devretti. 3 buçuk yılı geçtik 13 aydır niye çivi çakmadınız. Canım ağaçları kuruttunuz Suç duyurusunda bulunacağız. Şimdi utanmadan ‘4 milyar verseydiniz Ankapark’a harcayacaktık’ diyorlar. 70 milyar bütçe ile oraya sahip çıkamadın 4 milyar ile mi yapacaksın bunu.

300 milyarı çarçur etti

Bütün beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar 30 milyar borçlanma yetkisi verildi. 220 milyar bütçe kullanıldı. 15 milyar üzerinde gayrimenkul satıldı. Yavaş bu paralar dahil toplamda 300 milyarlık bütçe kullandı. Bu para karşılığında Ankara’ya çivi dahi çakmadı. Kendi emekli personeline sahip çıkmadın. Hala emekliye yardım edeceğim diyorsun. Bu tamamen seçim öncesi propaganda çalışmasıdır.”

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