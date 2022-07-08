Peru bir kez daha faiz artırdı
Peru Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 6 seviyesine çıkardı. Banka böylelikle birbirini izleyen 12. ayda da faiz artışı kararı almış oldu.
Peru Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan daha artırdı.
Peru Merkez Bankası(BCRP), 2021 yılı Ağustos ayında başladığı faiz artırımı sürecine 12'inci toplantısında da devam etti. BCRP'den yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 5,50'den yüzde 6,00'ya çıkarıldı.
Piyasalarda da beklenti faiz oranının 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.Peru MB faiz oranını Nisan 2020'de yüzde 0,25'e kadar indirmişti. Banka böylece son 12 toplantısında faizi toplam 575 baz puan artırmış oldu.
Peru'da enflasyon yüzde 8,81 seviyesinde bulunuyor.