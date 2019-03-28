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Perran Kutman'ın annesi vefat etti | Perran Kutman kimdir?

Perran Kutman'ın annesi Emine Sabriye Kanat'tan kötü haber geldi. Bir süredir tedavi gören Emine Sabriye Kanat, 93 yaşında hayatını kaybetti. Kutman, acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Peki, Perran Kutman kimdir? Perran Kutman kaç yaşında nereli?

28 Mart 2019 Perşembe 14:18
Perran Kutman'ın annesi vefat etti | Perran Kutman kimdir?

Perran Kutman'ın annesi Emine Sabriye Kanat'tan kötü haber geldi. Bir süredir tedavi gören Emine Sabriye Kanat, 93 yaşında hayatını kaybetti. Kutman, acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Peki, Perran Kutman kimdir? Perran Kutman kaç yaşında nereli?

Perran Kutman kimdir?

Kutman, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duymaya başladı ve sonunda İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından tiyatroya geçiş yaparak, 1967`de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çıktı. Ardından sırasıyla; 1969'da Nisa Serezli, 1973'te Sezer Sezin, 1980'de Miyatro adlı tiyatro topluluklarında sahne aldı. Tiyatrodaki son performansı 1987'deki Artiz Mektebi adlı oyun oldu.

Gerçek adı Perran Kanat olan oyuncu, ' 'Perihan Abla'' dizisindeki performansıyla izleyenlerin beğenisi topladı.1971 yılında sinema dünyasına adım atan oyuncu, ''Kaynanam Tatilde" isimli filmle Müjdat Gezen ve İlhan Daner ile başrolleri paylaştı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner ve Hababam Sınıfı'nda yardımcı rollerde bulunduktan sonra Gırgıriye filmindeki Sabahat karakteri ile hafızalarda yer edindi.

Televizyon ekranlarında izleyiciyle de buluşan Kutman, Müjdat Gezen'le birlikte gerçekleştirdikleri showlarla göz önünde bulundu. TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden ''Perihan Abla'' ile popülerliği yakalayan usta isim, dizi sona erdiğinde çekimlerin gerçekleştirildiği Kuzguncuk'taki bir sokağa adı verildi. Bu çalışmanın ardından sık sık ekranlara gelen Perran Kutman, ''Kızlar Yurdu, Şehnaz Tango, Bir Kadın Bir Erkek, Üzgünüm Leyla'' ve son olarak da ''Hayat Bilgisi'' isimli dizilerle adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Kendisi gibi oyuncu Hüseyin Kutman ile 1972 yılında evlendi ve 1979 yılında boşandı. İkinci evliliğini 1980 yılında müzisyen Koral Sarıtaş ile gerçekleştirdi. Sayısız dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan Perran Kutman, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Sezin Akbaşoğulları, Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçınile başrolde oynadı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:18
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