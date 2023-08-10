Perde arkasında yaşananlar ifşa oldu! Kemal'i arayan Ekrem'e soğuk duş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli ziyareti sırasında yaşanan telefon trafiğinin perde arkasını Odatv öğrendi.

Ekrem İmamoğlu, telefonda Kemal Kılıçdaroğlu’na “Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla” diye konuşmuştu.

CHP'Lİ GÜRSEL EROL, KILIÇDAROĞLU'NA ULAŞTI

Ancak bu görüşmenin Ekrem İmamoğlu’nun aramaları sonucu değil, CHP’li Gürsel Erol’un Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaşması sonucu gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu’nun Tunceli gezisinde yanında CHP’li Gürsel Erol da yer almıştı.

Ekrem İmamoğlu beraberindeki heyetle Nazımiye’ye ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun annesi ve babası adına yaptırdığı misafirhaneye gitti.

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YANIT VERMEYİNCE EV TELEFONUNU ARADI

Ekrem İmamoğlu burada Kemal Kılıçdaroğlu’nu cep telefonundan aradı. Kemal Kılıçdaroğlu telefonuna yanıt vermeyince Ekrem İmamoğlu bu sefer de ev telefonunun numarasını çevirdi.

Ancak bu aramada da CHP liderine ulaşamadı.

Çarşıda Kılıçdaroğlu'nu aradı



"İSTERSENİZ YENİDEN ARAYALIM"

Bir süre sonra heyet içinde yer alan CHP’li Gürsel Erol, Ekrem İmamoğlu’na “İsterseniz sayın Genel başkanı yeniden arayalım” diyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu yine yanıt vermiyor.

Bunun üzerine Gürsel Erol telefonunu çıkararak “Bir de ben deneyeyim” diyerek önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun cep telefonunu arıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu önce Gürsel Erol’a da yanıt vermiyor. Ama 5 dakika sonra CHP lideri Gürsel Erol’u cep telefonundan arıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesi bu şekilde gerçekleştirmiş oluyor.