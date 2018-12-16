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Pepe'den büyük jest! Kulüp personelinin maaşlarını ödedi

Beşiktaş'tan parasını alamadığı için idmanlara çıkmayan Portekizli yıldız Pepe, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulüp personelinin maaşlarını ödedi.

16 Aralık 2018 Pazar 11:12
Pepe'den büyük jest! Kulüp personelinin maaşlarını ödedi

Beşiktaş'ta Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde bu ayrılığı resmi olarak açıklaması beklenirken, Portekizli futbolcu takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra eşyalarını topladı.

"Pepe, kulüp personelinin maaşlarını ödedi"

Öte yandan Pepe'nin Beşiktaş'tan ayrılması Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. İspanyol Marca gazetesi ise çarpıcı bir habere imza attı. Marca'da, Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'nin kulüp personelinin maaşlarını ödeyerek büyük bir jest yaptığı yazıldı.

Sözleşme karşılıklı olarak feshedildi

Öte yandan Pepe ile karşılıklı olarak sözleşme feshedilirken, yapılan son görüşmede Ali Naibi, kulüp tercümanı ve Serdal Adalı yer aldı. Pepe'nin Beşiktaş'a imza attığı gün görüşmede yer alan Umut Güner ise Portekizli futbolcuyla yolların ayrılması konusunda yapılan görüşmeye katılmadı.

(Futbol Arena)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:12
  1. Beşiktaş
  2. Avrupa
  3. Portekiz
  4. Pepe

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