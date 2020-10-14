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Aktüel Pendik'te seyir halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Pendik'te seyir halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:13:13 -
Pendik'te seyir halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde seyir halinde olan 34 KH 2124 plakalı otomobilin sürücüsü Mesut K. ile yanında bulunan Barış K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut K. silahla yaralandı.

Sürücünün yaralanması nedeniyle otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak durabilen araçtan inen şüpheli Barış K. ise kaçtı.

Olay yerine çağırdığı arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Mesut K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Polisin, zanlı Barış K'yi bir süre sonra yakaladığı öğrenildi.

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