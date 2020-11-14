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Aktüel Pendik'te piyasaya kaçak deterjan ve bozulmuş gıda süren depo mühürlendi
Aktüel

Pendik'te piyasaya kaçak deterjan ve bozulmuş gıda süren depo mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:27:08 -
Pendik'te piyasaya kaçak deterjan ve bozulmuş gıda süren depo mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir depoda kaçak deterjan ve bozulmuş gıda maddelerini toplayarak yeniden piyasaya süren şahıslar hakkında işlem yapılırken, depo mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Mahallesi'ndeki bir depodan piyasaya bozuk gıda ve kaçak deterjan sürdükleri ihbarı alan polis, depo içerisinde 120 adet sekizer kilogramlık mayonez kutuları buldu. Pendik İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce kutulardan numune alındıktan sonra ürünler yediemin deposuna çekildi.

Depo sorumlusu Mustafa T. ve gıda maddelerini depoya bıraktığı tespit edilen Mehmet G. isimli şahıslar hakkında "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş ürün bulundurmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra söz konusu depo zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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