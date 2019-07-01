0553 313 94 23

‘Pençe Harekatı’nda PKK'ya ağır darbe!

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27
‘Pençe Harekatı’nda PKK'ya ağır darbe!

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyiAvaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27
  1. Pençe Harekâtı
  2. Irak kuzeyi
  3. Avaşin-Basyan
  4. Milli Savunma Bakanlığı
  5. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC’ye ne düştü? KKTC’de patlama ve yangın neden oldu? KKTC’ye füze mi atıldı?
    1. KKTC’ye ne düştü? KKTC’de patlama ve..
    2. Çanakkale’deki uyuşturucu..
    3. Deniz ve havuz suları sıkı takip..
    4. Kara Havacılık Okulu’nda inşaat..
    5. Ailelere önemli uyarı
    6. Dünya şampiyonasına "anne şefkati" ile..
    7. Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı
    8. Feyzullah Gayret: Spor merkezlerinde..
    9. GÜNCELLEME - Afganistan'ın başkenti..
    10. (Özel) Başkan Gültak: “Biz, Mersin’in..
    11. Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    12. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
    13. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50..
    14. Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza..
    15. "Petrol parası yatırılamazsa INSTEX..
    16. GittiGidiyor'da İş Bankası..
    17. Engelleri futbolla aşmak istiyor
    18. Vodafone çözüm ortaklarını Future..
    19. Manisa’da uyuşturucu operasyonu
    20. Mavi vatanın amiral gemisi "Nene Hatun"
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler