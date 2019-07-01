‘Pençe Harekatı’nda PKK'ya ağır darbe!

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyiAvaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.