Penaltı kaçıran futbolculara ölüm tehditi!

Dünya Kupasında kaçırdıkları penaltılarla ülkelerinin elenmesine sebep olan iki futbolcu ölüm tehditleri almaya başlarken bu tehditler, 1994 Dünya Kupası'da kendi kalesine gol atan Andres Escobar'un öldürüldüğü ülkede kaygıya yol açtı.

"ÜLKEYİ DÖNMEYİN YA DA İNTİHAR EDİN"

Salı günkü Dünya Kupası ikinci tur maçında Uribe'nin vuruşu direkten dönmüş, Bacca'nın attığı penaltıyı da İngiltere'nin kalecesi Jordan Pickford kurtarmıştı. Kolombiya penaltı atışları sonucu elenmiş ve Dünya Kupasından elenmişti.

Daha çok Bacca'yı hedef alan tehditlerde bazı taraftarlar, bu futbolculara "Siz artık ölüsünüz. Kendinizi öldürün ya da ülkeye dönmeyin" dedi.

Birçok taraftar da, mesajlarında, 1994 Dünya Kupasında Andres Escobar'ın kendi kalesine gol attıktan sonra öldürüldüğünü anımsattı.

ESCOBAR'I VURAN KATİL "GOL" DİYE BAĞIRMIŞTI

Andres Escobar ise ABD'ye 2-1 yenildikleri maçtan 9 gün sonra ülkesine dönmüş, 1 Temmuz'da arkadaşlarıyla gittiği barın çıkışında silahlı üç kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlardan birinin 27 yaşındaki Escobar'ı vurduktan sonra "Gol" diye bağırdığı açıklanmıştı.

Moskova'daki maçtan birkaç saat önce Andres Escobar'ın kardeşi Sachi Escobar, Kolombiya'nın maçta elenip çeyrek finale çıkamaması halinde başka bir futbolcunun da öldürülebileceğinden endişe ettiğini belirterek "Umarım kardeşim başına gelenler, başka futbolcuların başına gelmez" demiş ve taraftarlara şiddetten uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.