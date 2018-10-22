Pelin otunun faydalarını biliyor musunuz?
Pelin otunun faydalarını sizler için araştırıp, derledik...22 Ekim 2018 Pazartesi 20:20
Pelin otu 100-150 santimetreye kadar uzayabilen, bazen griye çalan yeşil, bazen beyaz ağırlıklı yaprakları bulunan bir bitkidir. Genellikle Akdeniz bölgesinde yabanda yetişir. Tarih boyu, antiseptik, tonik ve sindirim sorunlarına karşı kullanılan pelin otu gününüzde de çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Özellikle sindirim sistemini toksinlerden, parazitlerden arındırmakta kullanılmaktadır. İlaç sanayii, çeşit çeşit haplarını üretip piyasaya sürmektedir. Çünki;
Sindirime yardımcı olur
Safra kesesi iyi gelir
Şişkinliğe iyi gelir
İltihap önleyicidir
Bağırsak parazitlerini temizler
İştah açıcı etkisi vardır
Kas spazmlarını önler
Terletici etkisi vardır
Karaciğeri korur.
Pelin otunun en yaygın kullanımı bağırsak parazitlerini temizlemek içindir. Bağırsak parazitlerini etkisiz hale getirerek dışkı yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.
Özellikle şişkinliğe yol açan sindirim sorunlarının tedavisinde sıkça kullanılır. Yemeklerden sonra mideyi sakinleştirir, gazı ve şişkinliği önler.
Pelin otunun ayrıca sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Strese bağlı mide rahatsızlıklarına ve kronik baş ağrısına iyi gelir.
Dikkat zehirleyebilir
Pelinden elde edilen yağ etkili bir haşere kovucudur. Bitkiden elde edilen yağ etkili bir haşere kovucudur.
Pelin otu fazla veya uzun süreli tüketilirse zehirler. Az miktarda tüketilen pelin otu genel olarak güvenli kabul edilirken aşırı dozda kullanımı zehirlenmeye yol açarak halüsinasyonlara sebep olabilir.
Haşerelere Karşı
Pelin otundan elde edilen yağ harici olarak kullanıldığında oldukça etkili bir haşere kovucudur. Pelin otu çayı soğutulup evcil hayvanları yıkamak ve kene, bit gibi zararlılardan kurtarmak için kullanılabilir.
YAN ETKİLERİ
Pelin otu merkezi sinir sistemini etkileyen bileşenler ihtiva etmektedir. Onun için pelin otu çayı, yağı ve bu otla hazırlanan diğer ürünler çok dikkatli tüketilmelidir. Bitkinin aşırı tüketimi halüsinasyonlara, hatta ölüme yol açabilir.
Pelin otu çayı az olarak tüketilse dahi 3 haftadan uzun sürelerde düzenli olarak içilmemelidir.
Bitkinin diğer yan etkileri arasında susuzluk, mide bulantısı, baş dönmesi, idrara çıkamama, mide krampları, kas ağrıları, uykusuzluk, uyuşma, zihin karışıklığı bulunmaktadır.
Düzenli ilaç kullananlar kesinlikle doktora danışmadan pelin otu tüketmemelidir. Ayrıca hanımlar gebelik ve emzirme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Çayı nasıl demlenir
Yarım veya 1 çay kaşığı kurutulmuş pelin otunu bardağa koyun ve su kaynadıktan sonra 3-5 dakika soğumasını bekleyip bardağa dökün. 5 dakika demlemeniz yeterli olacaktır. Uzun süre demlemeyin. Çayınızı tatlandırmak için nane kullanabilirsiniz.
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