Pelin otu nedir? Bu ot neden dikkatli tüketilmelidir?

Türkiye'de yabani olarak yetişen tadı son derece acı olan pelin otu ilaç sanayinde kullanılan bir bitkidir. Halk arasında zehirli çiçek / ot olarak bilenen pelin otu doğru tüketildiğinde birçok hastalığa karşı önemli bir şifa kaynağıdır.

Pelin otu faydaları nelerdir?

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar pelin otunun özellikle meme kanseri tedavide son derece faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Yüksek ateşi düşürür

Enfeksiyonların sebep olduğu yüksek ateşle mücadelede pelin otu çayı son derece yararlıdır.

İdrar söktürücü

Pelin otu ölçülü ve bilinçli tüketildiğinde idrar söktürücü özelliği gösterir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Vücuda enerji veren pelin otu aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder.

Crohn hastalığına şifa

İnce bağırsaklarda görülen ve tedavisi son derece zor olan crohn hastalığı için pelin otu son derece yararlıdır. Yapılan araştırmalar bu zorlu hastalık sırasında pelin otunun hastaların yaşadığı semptomları en aza indirdiğini ve ruh hallerini iyileştirildiğini ortaya koymuştur.

Pelin otunun diğer faydaları;

Böbrek hastalığı tedavisinde önemli bir şifa kaynağı.

Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir.

Ter bezlerinin düzenli çalışmasına yardım eder.

Hazımsızlık problemlerini hızlıca çözer.

Böcek ısırıklarının ağrı ve ateşini hafifletir.

Cilt yaralarının tedavilerinde kullanılır.

Pelin otu nasıl kullanılır?

Pelin otu ölçülü tüketildiğinde sağlık için yararlı bir bitkidir. Ancak ölçü kaçırıldığında ciddi sonuçlara yol açabilecek sağlık sorunlarına neden olabilir. Bir bardak sıcak suyun içerisine yarım tatlı kaşığı pelin otunu atıp, demlenmesi için 10 dakika bekleyin. 10 dakikanın ardından çayınızı içebilirsiniz. Günde bir bardak olmak kaydıyla pelin otu çayını üç hafta boyunca her gün içebilirsiniz. Ancak üçüncü hafta sonunda pelin otu çayı içmeye ara vermeniz gerekiyor. Yeniden pelin otu çayı tüketmek için üç hafta beklemeniz gerekiyor. Çünkü pelin otu fazla tüketildiğinde bağımlılık yapıyor ve içeriğindeki bileşenlerden dolayı zehirlenmelere yol açıyor.

Pelin otunu kimler kullanmamalı?

Pelin otu çayı şifalı olduğu kadar zehirli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle hamileler ve çocuklar kesinlikle pelin otundan uzak durmalıdır.