Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ithalatımız 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu."

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