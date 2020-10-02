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Ekonomi Pekcan: "İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor"
Ekonomi

Pekcan: "İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:48:26 -
Pekcan: "İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor"
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