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Pegasus'tan Seyahat Asistanı

Pegasus Hava Yolları, Seyahat Asistanı Programı'nı müşterilerinin kullanımına sundu- Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk:- "Kendimizi misafirlerimizin yerine koyduk, böyle bir bilgilendirme ve yönlendirmenin ne kadar yararlı olabileceğinin farkında olarak dijital çözümlerle bu projeyi geliştirdik"

31 Ocak 2019 Perşembe 10:20
Pegasus'tan Seyahat Asistanı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak hedefiyle geliştirdiği Seyahat Asistanı Programı'nı hayata geçirdi.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, misafirlerini seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak hedefiyle geliştirdiği Seyahat Asistanı Programı'nı müşterilerinin kullanımına sundu.

2018 yılında girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde satıştan operasyona ve hatta kokpite kadar tüm süreçlerde dijitalleşmeyi hedefleyen Pegasus'un yeni programı kapsamında, daha önce Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda SMS ile bilgilendirilmeye başlanan kapı bilgisi ve bagajın teslim alınacağı bant numarası bilgisine ek olarak, misafirler kendi iletişim bilgilerini vererek yakınlarına bilet aldığında uçağın ilgili alana indiği bilgisi, bebekli misafirler ve aktarmalı uçuşu olan misafirler için Sabiha Gökçen lokasyonunda yönlendirici bilgiler, Sabiha Gökçen çıkışlı ve online check-in yapmış misafirlere Express Bagaj kullanımı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, dijital dönüşümün, Pegasus için misafirlerine sağladığı teknoloji ve çözüm önerilerini, seyahatlerinin her adımında onlara kolaylık ve hız sağlayacak şekilde sunmayı ve onlara her geçen gün iyileşen bir deneyim sunmayı kapsadığını belirtti.

Seyahat Asistanı Programı'nın da bu içgörüyle geliştirildiğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Kendimizi misafirlerimizin yerine koyduk, böyle bir bilgilendirme ve yönlendirmenin ne kadar yararlı olabileceğinin farkında olarak dijital çözümlerle bu projeyi geliştirdik. Projemizin ilerleyen fazlarında, Sabiha Gökçen dışındaki diğer havalimanlarında da benzer bilgilendirmeler, hava durumu ve trafik bilgisi, mobil uygulama üzerinden bilgilendirme gibi ek özellikleri Seyahat Asistanı içeriğine dahil etmeyi planlıyoruz."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:20
  1. Pegasus Hava Yolları
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