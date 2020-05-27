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Aktüel

Pazarlar’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:11:38 -
Pazarlar’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya Bağlantı yolunun 3. Kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yusuf Karaaslan (79) idaresindeki 43 KY 153 plakalı otomobil Pazarlar ilçe merkezinden il bağlantı istikametine seyir ederken yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısındaki toprak yığınına çarptı ve takla attı. Kazada Otomobil sürücüsü Yusuf Karaaslan ve Eşi Zekiye Karaaslan hafif yaralandı.


Yaralı otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu Zekiye Karaaslan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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