Hangi illerde Pazar günü yasak var? Koronavirüs salgınında bir yılı geride bıraktık. 1 Mart’tan itibaren ülkemizde yerinde karar dönemi başladı. İllerin risk durumuna göre yasaklar uygulanıyor. Peki, pazar günü hangi şehirlerde yasak var?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

81 ilde hafta içi 21.00-05.0 saatleri arasında yasak devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağı hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam ediyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor.

13 Mart Cumartesi 21.00’de başlayan kısıtlama yüksek ve çok yüksek riskli illerde 15 Mart Pazartesi 05.00’te sona edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli iller şöyle:

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.