Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası gözler 6-7 Mart Cumartesi Pazar günlerine çevrildi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, yaşadıkları kentlerde hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor.

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Alınan kararlara göre İstanbul ve İzmir'de Cumartesi günü sokağa çıkmak serbest, Pazar günü ise yasak olurken; Ankara'da ise Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkmak serbest olacak.

Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

* Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

* Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.