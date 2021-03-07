  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Yaşam

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Koronavirüs önlemleri sebebiyle uygulanmaya devam edilen hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili 1 Mart Pazartesi günü itibariyle oldukça önemli kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre bazı illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Bazı illerde ise Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Peki, Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 00:18:00 -
Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası gözler 6-7 Mart Cumartesi Pazar günlerine çevrildi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, yaşadıkları kentlerde hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor.

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Alınan kararlara göre İstanbul ve İzmir'de Cumartesi günü sokağa çıkmak serbest, Pazar günü ise yasak olurken; Ankara'da ise Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkmak serbest olacak.

Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

* Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

* Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuğuna el konulan Türk babaya Alman polisinden şiddet
Dünya

Çocuğuna el konulan Türk babaya Alman polisinden şiddet

Almanya’nın Bielefeld kentinde yaşayan ve Gençlik Dairesince (Jugendamt) çocuğu elinden alınan Özcan Özdemir, uğradığı haksızlığı kanıtlamak..
Hangi belediyeden İYİ Parti'ye çantayla para geldi? Türkiye siyasetini sallayacak açıklama
Gündem

Hangi belediyeden İYİ Parti'ye çantayla para geldi? Türkiye siyasetini sallayacak açıklama

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de de şiddetli bir deprem yaşandı. Yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi sallayan Ü..
Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?
Gündem

Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili önemli bilgiler aktardı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay