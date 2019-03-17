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Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...

Galatasaray'ın gündeminde olan Alexandre Pato kulübü Tianjin Tianhai ile sözleşmesini feshettiği belirtildi.

17 Mart 2019 Pazar 13:47
Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...

Sky Sports Italia'nın haberine göre, Uzun süredir kontratını iptal etmek için görüşmelerde bulunan 29 yaşındaki yıldız futbolcu sonunda başarılı oldu.

2017'den bu yana Tianjin Tianhai'de forma giyen Alexandre Rodrigues da Silva, Villareal'den 18 milyon euro bedelle alınmıştı. Burada 60 maça çıkan Pato, filelere 36 gol bırakırken 8 de asist yaptı

Galatasaray, ara transfer döneminde Alexandre Pato transferi için yoğun mesai harcamış ancak oyuncunun transfer gerçekleşmemişti.

Sporx

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:47
  1. Alexandre Pato
  2. Galatasaray
  3. Çin
  4. Tianjin Tianhai

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