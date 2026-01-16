Patnos’a dev kütüphane gençleri yeni ufuklara taşıyacak

5.780 metrekare kullanım alanına sahip, modern donanımlı bin kişilik kütüphanenin, her yaştan kullanıcıya hitap eden sosyal ve kültürel alanlarıyla dikkat çektiğini belirten Ersoy, kütüphanenin bölgenin bilgiye ve kültüre erişimini güçlendireceğini söyledi. Bakanlık olarak her alanda vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık vermek için çalıştıklarını belirten Ersoy, “Kütüphanemiz de bu anlamda Patnos’un kültür yaşamına değer katacak önemli bir ilim ve kültür yatırımı olmuştur” ifadelerini kullandı.

5 BİN 780 METREKARE KULLANIM ALANINA SAHİP

Yeni binayla birlikte eski kütüphanenin sınırlı imkanlarının geride kaldığını aktaran Ersoy, çocuk ve gençlerin daha rahat bir ortamda bilgiye erişmeleri amacıyla 5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip bu yeni yapının hayata geçirildiğini söyledi. Kütüphanenin bin kişilik kapasitesi, 40 bin kitaplık koleksiyonu, atölyeleri ve etkinlik alanlarıyla öne çıktığını ifade eden Bakan Ersoy, şu bilgileri paylaştı: “Okuma ve öğrenme alışkanlığının en erken yaşta kazandırılması gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Kütüphanelerimizi de buna göre dizayn ediyoruz. Patnos İlçe Halk Kütüphanemizde en küçük okurlarımız için 3 ayrı bebek ve çocuk bölümü bulunuyor. Her yaştan hemşehrimize hitap eden sosyal alanlarıyla da birlikte inşallah ailecek sizleri burada ağırlamak istiyoruz.”

“GENÇLERİMİZİ YENİ DÜNYALARLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Konuşmasında gençlere de özel bir çağrıda bulunan Ersoy, “Ahmed-i Hânî’nin ‘İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir’ düsturuyla özellikle sizleri bu kütüphanenin rafları arasında yeni dünyalar keşfetmeye davet ediyorum” dedi. Geçtiğimiz yıl Patnos’ta kütüphane kullanan kişi sayısının 45 bini aştığını hatırlatan Bakan Ersoy, yeni binayla birlikte bu sayının yüz binin üzerine çıkacağına inandığını dile getirdi.

“KÜTÜPHANELER KENT HAFIZASINI GELECEĞE TAŞIR”

Kütüphanelerin sadece bilgiye erişim değil, aynı zamanda kentlerin belleğini taşıyan yapılar olduğuna işaret eden Ersoy, bu anlayışla Türkiye genelinde yeni nesil halk kütüphanelerinin inşa edildiğini söyledi. Bakan Ersoy, “Kütüphaneleri, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını kullanıcılarına sunan mekânlar olmanın yanı sıra toplumsal gelişim merkezlerine dönüştürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“8 YILDA 221 YENİ KÜTÜPHANE AÇILDI, 320’Sİ YENİDEN YAPILANDIRILDI”

Son yıllarda kütüphaneler alanında yapılan yatırımları paylaşan Ersoy, son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete açtıklarını, 320 kütüphaneyi ise yeniden yapılandırdıklarını açıkladı. Şu anda yaklaşık 100 kütüphanede yeniden yapılandırma, sıfırdan inşa ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“AĞRI’YA 261 MİLYON LİRA KÜTÜPHANE YATIRIMI YAPILDI”

Kültür yatırımlarının bölgesel dağılımına da değinen Ersoy, sadece Ağrı iline kütüphanecilik hizmetleri için 2002 yılından bu yana 261 milyon liranın üzerinde ödenek ayrıldığını belirtti. Patnos İlçe Halk Kütüphanesi’nin bu hizmet zincirinin bir parçası olduğunu ifade eden Bakan, yatırımların sadece Patnos’la sınırlı olmadığını; Ağrı genelinde toplam 9 halk kütüphanesiyle hizmet verdiklerini kaydetti. Ağrı merkezde yapımı süren İl Halk Kütüphanesi’nin de inşaatında %80 seviyesine ulaşıldığını aktaran Bakan Ersoy, bu projeyi de çok yakında tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını duyurdu.

Konuşmasının sonunda projeye katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Ersoy, “Kütüphanenin hayırlı olmasını, sizlere hakkıyla, layıkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.