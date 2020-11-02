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Aktüel Patlayıcı tespit köpeklerinin zorlu sınavı
Aktüel

Patlayıcı tespit köpeklerinin zorlu sınavı

Havalimanlarında görev yapacak patlayıcı madde tespit köpekleri, sıkı ve detaylı bir sınavdan geçiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:50:00 -
Patlayıcı tespit köpeklerinin zorlu sınavı

Her sınava beşer kez tabi tutulan hassas burunların görev kimliklerine kavuşabilmeleri için en az dört kez başarılı olmaları gerekiyor, yüzde 80 başarının altında kalan köpeklere bir defaya mahsus "bütünleme sınavı" hakkı veriliyor. Köpeklerde 1-8 yaş şartı aranan sınava ağırlıklı olarak Belçika kurdu, Alman kurdu, Golden ve Labrador ırkı köpekler katılıyor.

Dedektör köpekler, Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sivil Havacılık Akademisi'nde iki aşamalı sınavdan geçiyor.

Başarısız olanlar meslekten atılıyor

Madde bazlı sınavlara idarecileri eşliğinde katılan özel eğitimli köpeklerden, patlayıcı tespiti testinden geçmeleri ve maddelerin saklandığı metal kutuları bulmaları isteniyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu sınavları geçen köpekler özel güvenlik sertifikası bulunan idarecileriyle havalimanlarının asayişine katkı sağlıyorlar.

Göreve başlayan söz konusu köpeklerin kimlikleri her yıl tazeleme eğitimlerinin sonuçlarına göre yenileniyor. Yetisini kaybetmiş, tazeleme eğitimlerinde başarısız olmuş köpekler ise mesleklerinden ihraç ediliyorlar.

Sınav, köpek eğitim merkezi, kriminal daire başkanlığı ve özel güvenlik denetleme başkanlığından eğitmenlerin de içerisinde bulunduğu 19 kişilik kurul tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yılki sınava 47 personel ve köpek başvuruda bulundu. Devam eden sınavlarda başarılı olan köpekler, havalimanlarının kargo bölümlerinde işbaşı yapacak.

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