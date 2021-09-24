Patent tescilde Milli Eğitim farkı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılında 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedeflediklerini belirterek, "9 ayda tescil hedefimize ulaştık. Hatta hedefimizi yüzde 54 oranında aştık" ifadesini kullandı.

3 bin 249 ürün tescil başvurusunun 1157’sinin onayı alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının fikri mülkiyet hakları çalışmalarının hedefleri aştığı bildirildi.



Mesleki eğitim okul ve kurumları, BİLSEM’ler ve fen liselerinin 2021’in dokuz ayında yaptığı 3 bin 249 ürün tescil başvurusunun 1157’sinin onayının alındığı, diğer başvuruların büyük kısmının da değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Milli Eğitim Bakanlığı, fikri mülkiyet hakları çalışmalarını meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, BİLSEM’ler ve fen liselerinde yürütüyor. BİLSEM’lerden 2021 yılının ilk 9 ayında 166 patent, 313 faydalı model, 1715 tasarım ve 12 marka olmak üzere 2 bin 206 ürün başvurusu yapıldı. Hedef, her bir BİLSEM’den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 183 ürün tescili almaktı. Başvurular sonunda 9 patent, 20 faydalı model, 915 tasarım ve 6 marka olmak üzere 950 ürünün tescili alındı. Böylelikle 2021’in ilk 9 ayında BİLSEM’lerde hedefin 4 kat üzerinde artış kaydedilmiş oldu. Mesleki eğitimde ise 2021 yılında 878 ürün başvurusunda bulunuldu. 12 patent, 8 faydalı model, 110 tasarım ve 68 marka olmak üzere 198 ürünün tescili alındı. İlk 9 ayda mesleki eğitimde 250 ürün tescili hedefinin yüzde 79’u gerçekleştirildi. Fen liselerinde ise 2021 yılında 165 ürün başvurusunda bulunuldu, 9 ürünün tescili alındı. 2021 yılı hedefi, her bir fen lisesinden en az bir olmak üzere 320 ürün tescil almak."

Fen liseleri ve BİLSEM’lerin her biri için en az bir ürün tescil hedefi

Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Özer, 2021 yılında 320 fen lisesi ve 183 BİLSEM’in her birinin, en az bir ürünü tescil ettirmesini hedeflediklerini kaydetti.