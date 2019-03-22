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Patates üreticileri don olayına karşı elyafla önlem aldı

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, meteorolojinin zirai don uyarısına karşı tarım alanlarını elyaf örtüyle kapladı.

22 Mart 2019 Cuma 13:42
Patates üreticileri don olayına karşı elyafla önlem aldı

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, meteorolojinin zirai don uyarısına karşı tarım alanlarını elyaf örtüyle kapladı. Elyaflarla tarlalar, adeta kar yağmışçasına beyaza büründü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre, soğuk hava dalgası geri dönüyor. Hafta başında 20 derecelere yaklaşan hava sıcaklıkları bazı bölgelerde yarından itibaren aniden düşecek. Yapılan uyarılarda, pazar gecesinin 3 dereceyi göreceği ifade edilirken, İç Anadolu Bölgesi’nin bazı noktalarında ve Doğu Anadolu’nun birçok şehrinde ise kar yağışı görülecek.


İzmir’in Ödemiş ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşme ihtimaline karşı önlem alan patates üreticileri de harekete geçti. Ödemiş ilçesinde patates üreticileri, ekim yapılan yaz patateslerini zirai don tehlikesine karşı korumak için ekili tarlaları elyaf örtü altına almaya başladı. Elyaf örtü tarlaları, kar yağmışçasına beyaza bürüdü.


Ödemişli Ziraat Mühendisi Özkan Akgün, elyaf örtünün patates tarlalarını kışın son don etkilerinden korumak adına etkili bir çözüm olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:


"Patates fiyatları bilindiği gibi tarlada 4 lira civarında seyrediyor. Bunun tabii ki nedenleri var. Hem girdi maliyetleri arttı hem de tarlalarda patates azaldı. Üretici şimdi yaz patatesini yetiştirme telaşına düştü. Üreticinin kulağı meteorolojide.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:42
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