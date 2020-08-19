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Aktüel Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı
Aktüel

Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çip takılan 3 deniz kaplumbağası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılacağı programla denize bırakılacak - Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, program kapsamında, caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında bulunan İztuzu Plajı açığında dalış yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:42:04 -
Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde takip cihazı takılan 3 deniz kaplumbağası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılacağı programla, doğal yaşam alanına bırakılacak.

Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında ilk olarak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, katılımcılara Patara kumsalında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Daha sonra, tedavileri tamamlanan yetişkin 3 deniz kaplumbağası, takip amaçlı çip takılarak denize bırakılacak.

Etkinlikte son olarak "2020 Patara Yılı" kapsamında, Patara Antik Kenti ziyaret edilecek.

- Dünya serbest dalış rekortmeni Ercümen dalış yaptı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, program kapsamında caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında bulunan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı açığında dalış yaptı.

Emine Erdoğan'ın desteklediği "Sıfır Atık Projesi"ne dikkati çekmek amacıyla dalış yapan Ercümen, yavru caretta carettaların ilk adımlarına şahitlik etti.

Ercümen'in dalışı, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

- DEKAMER

Yaralı olarak bulunduktan sonra DEKAMER'e getirilen deniz kaplumbağaları, tedavileri tamamlandıktan sonra rehabilitasyon sürecinden geçiriliyor. Kaplumbağalar doğal yaşam alanlarına alışabilmesi için bir süre denizde oluşturulmuş özel bölmelerde gözlem altında tutuluyor. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kaplumbağalar denize bırakılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çalışmaları desteklenen merkezde, çip takılan bazı kaplumbağalar takip ediliyor.

DEKAMER ekipleri, yumurtadan çıkan yavru kaplumbağaların da hayata tutunabilmesi için çaba gösteriyor. Sabah erken saatlerde nesli tükenme tehdidi altıdaki caretta carettaların yuvalarını kontrol eden görevliler, yuvalarından çıkan yavruları denizle buluşturuyor. Bünyesi zayıf olan yavrular ise bir süre daha gözlem altında tutuluyor.

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