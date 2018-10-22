Pastırma sıcakları bekleniyordu ama... Meteoroloji'den yeni haber geldi

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, sağanak yağış uyarısı verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta Türkiye genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük kısmında hava kapalı, yerel yağışlar kendisini gösterecek. Yağışlar ağırlıkla Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara ve Güneydoğu’da olacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise ülkenin genelinde sağanak yağış bekleniyor.

HAVA 4 - 5 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklıkta ise hafta ortalarından sonra hâlihazırdaki değerler üzerinden 4-5 derecelik düşüş yaşanabilir.