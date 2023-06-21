Paslı bıçak temizleme yöntemleri nelerdir? Eşi benzeri yok: Pas sıçrayan pası yok ediyor!

Kola

1 litre koka kola;

Bulaşık deterjanı;

Sünger ve Su.

Kola pas lekelerini çıkarmak için oldukça etkili bir temizleme yöntemi olarak bilinmektedir. Koka kola ile birlikte temizlemek istediğiniz paslı bıçak ya da diğer eşyalarınızdan pas lekesini çıkarmak amacıyla uygulamanız gerekmektedir. Bıçağın sığacak olduğu bir kabın içerisine kola koyup asit kaçmadan hemen bıçak içerisine konulmalıdır. Fakat bıçağınızın zarar görmemesi için sap kısmı dışarda ve paslı kısım kolanın içerisinde kalacak şekilde kabın içerisine konması gerekmektedir. En az yarım saat boyunca beklemeniz gerekmektedir. Bıçakta bulunan pas lekelerinin nüfuz edecek olduğundan yarım saat sonra çıkarmalı ve suyun altına tutmalısınız. Şayet pas lekelerinin çok yoğun olması durumunda ise bir kez daha bıçağınızı kurulamalı ve eski kolayı dökerek asit miktarı yoğun olan kola konularak ikinci kez bıçak konulmalıdır. Yine beklemeli ve çıkartıp suyun altına tutun. Kolanın şekerli olması nedeniyle sünger ıslatılarak üzerine deterjan konulmalı ve elinizi kesmeyecek şekilde dikkat ederek bıçağın her iki tarafı da temizlenmesi gerekmektedir.

Sirke ve Gaz Yağı

1 litre sirke;

Gaz yağı;

Bez ve Sünger;

Bulaşık deterjanı.

Kuru bir beze ilk olarak gaz yağı dökülmelidir. Gaz yağı ile birlikte bıçağın paslı kısmı gaz yağı dökmüş olduğunuz bezle birlikte silinmelidir. 10 dakika boyunca bekleyin. Bu süre içerisinde bir kabın içerisine sirke dökülmelidir. Silmiş olduğunuz bıçak sirkenin içerisine atılarak 1 saat boyunca bekletilmelidir. Sirkenin içerisinde bulunan maddeler sayesinde oldukça kolaylıkla pasın çıkması sağlanır. Beklemeniz ardında tekrardan başka bir beze bir miktar gaz yağı dökülmeli ve yine bıçak silinerek 10 dakika boyunca beklemeniz gerekiyor. Islatmış olduğunuz bir sünger üzerine bulaşık deterjanı dökmeli ve bıçağın silinmesi gerekmektedir. Bol su ile birlikte yıkayın ve kuruladıktan sonra pas lekesinin çıktığını fark edeceksiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Patates

3 tane orta büyüklükte patates;

Bulaşık deterjanı;

Zeytinyağı;

Sünger ve su.

Patates pas lekelerini çıkarmak konusunda en etkili yöntemler arasında olması nedeniyle öneriliyor. Pas lekesi sağlığa çok zararlı olması nedeniyle, paslı bir bıçak asla kullanılmaması gerekmektedir. İlk öncelikle paslı kısım zeytinyağı ile birlikte silinmelidir. Patates rendelenmeli ve zeytinyağı ile birlikte silmiş olduğunuz bıçak rendelemiş olduğunuz patateslerin içerisinde konulmalıdır. 24 saat boyunca bekletmeli ve daha sonrasında çıkarmalısınız. Pas lekelerinin yumuşadığını ve çıktığını göreceksiniz. Bu durumda sünger üzerine bir miktar bulaşık deterjanı koyun. Bıçak deterjan ile birlikte temizlenmelidir. Daha sonrasında bol su ile birlikte yıkanmalı ve kurutmalısınız. Tekrardan pas lekesinin oluşmaması için bıçağınızı nemli ortamlarda bulundurmamalı ve her kullanım sonrasında hemen yıkayıp kurutmalısınız.

Ayrıca sık sık zeytinyağı ile birlikte silmeniz de pas lekelerinin oluşmasını önlemektedir.

Soğan Suyu

1 su bardağı soğan suyu;

Deterjan;

Bez ve sünger.

Soğan suyunun pas lekesini bıçak üzerinden çıkarma konusunda son derece etkili yöntemler arasında olması nedeniyle önerilmektedir. Soğan suyunu çıkarmak için ilk öncelikle birkaç tane soğan rendelenmesi gerekmektedir. Rendelediğiniz soğanın suyunu sıkarak çıkarmalısınız. Bıçak ilk önce ıslatılmalı ve bir bez ile birlikte siliniz. Bıçağın paslı kısmı sadece soğan suyunun içerisine konulmalı ve en az 5 saat boyunca bekletmeniz gerekmektedir. Çıkartılır ve pas lekesinin yumuşadığı görülecektir. Bunun için ilk olarak bez ıslatılmalı ve silinmelidir. Daha sonrasından ise bulaşık deterjanı çok az miktarda sünger üzerine dökülerek silinmelidir. Bütün pas lekesinin çıktığına emin olmanız gerekmektedir. Şayet çıkmaması durumunda ise bıçak kurutulmalı ve tekrardan yeni bir soğan suyu hazırlayıp içerisine koymalı aynı işlemleri tekrarlamanız durumunda inatçı pas lekelerinin de çıktığını göreceksiniz.

Ketçap

Ketçap;

Bulaşık deterjanı;

Sünger ve Bez;

Zeytinyağı ve Su.

Ketçap uzun yıllardan bu yana pas lekelerini çıkarma konusunda etkili olur. Bunun için yapacağınız paslı bıçağın öncelikle ıslatılması ve temiz bir bezle silinmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise bıçağın paslı kısımlarını bol miktarda ketçap sürmeniz ve bütün bir gece boyunca bekletmeniz gerekmektedir. Ketçap pas lekelerini çıkarma konusunda çok başarılı olması nedeniyle önerilmektedir. Daha sonrasında ise yıkamalı bulaşık deterjanı ile birlikte yıkamalı ve bir daha pas lekesinin olmaması içinde zeytinyağı ile birlikte silmeniz gerekmektedir. Her zaman için bıçakların pas tutmasının nedenleri arasında suyun içerisinde bıçağın unutulması ya da nemli bırakılması olması nedeniyle sağlığa zararlı pasın oluşmasını engellemek amacıyla mutlaka sizlerde her kullanım sonrasında hemen yıkamalı ve kurutmanız sonucunda pas oluşmasını engelleyeceksiniz.

Bir kaseyi limon suyuyla doldurun. Paslanmış bıçağı bu suya batırın ve 10-15 dakika bekletin. Ardından pası ovalayarak çıkartın. Ayrıca yarım adet limonu tuza batırarak paslı bıçağı silebilir ve pas lekelerinden kurtulabilirsiniz.