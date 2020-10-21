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Aktüel Paşinyan, Ermeni ordusunun Azerbaycan ordusu karşısında tutunamaması nedeniyle vatandaşları cepheye çağırdı
Aktüel

Paşinyan, Ermeni ordusunun Azerbaycan ordusu karşısında tutunamaması nedeniyle vatandaşları cepheye çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:35:07 -
Paşinyan, Ermeni ordusunun Azerbaycan ordusu karşısında tutunamaması nedeniyle vatandaşları cepheye çağırdı

ERİVAN (AA) – İşgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında kayıpları artan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, vatandaşları "cephede savaşmaya" çağırdı.

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın saldırıları neticesinde Dağlık Karabağ’da başlayan ve Azerbaycan ordusunun çok sayıda yerleşim yerini işgalden kurtardığı sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Dağlık Karabağ konusunun, mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemeyeceğini iddia eden Paşinyan, "Uzun süre de diplomatik bir çözüm olmayacağının farkına varmalıyız." diye konuştu.

Ermenistan ordusunda yaşanan ağır kayıplar nedeniyle halkı "cepheye çağıran" Paşinyan, "Bu nedenle, diplomatik bir çözüme ulaşılana kadar tüm vatandaşların ellerinde silahla savaşması gerekiyor. Dağlık Karabağ'daki tüm iş insanlarının ve öğrencilerin Dağlık Karabağ’a dönerek ordu hizmetine girmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelere değinerek, "İlk gün de söylemiştik. Ağır kayıplar vereceğimiz cepheleri tutmaya çalışmayacağız. Savaşlarda bazen geri çekilmeler olur. Çekilme bir manevra da olabilir. " ifadelerini kullandı.

Ermenistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Ermenistan’ın işgali sonlandırması konusunda 4 kez çağrıda bulunmuştu.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 şehir ile 100'den fazla yerleşim yerini kurtardı.

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