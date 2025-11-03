Pasaport ücretleri zamlandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı ve böylece 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da netleşti. TÜİK verilerine göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye geriledi. Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan yeniden değerleme oranı ise %25,49 olarak belirlendi. Bu oran, pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve birçok resmi harçta 2026 yılı zam oranı olacak. Peki pasaport harçları ne kadar artacak, yeni yılda pasaport almak ne kadara mal olacak

Pasaport ücretleri yeni yılda yüzde 25,49 artacak

Belirlenen yeniden değerleme oranına göre 2026 yılı başında pasaport ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak. Bu oran; vergi, harç ve ceza kalemlerinde de doğrudan uygulanacak. Henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni tarifeler açıklanmasa da, mevcut pasaport harçlarına bu oranın eklenmesiyle zamlı tutarlar hesaplanabilecek.

Zam sadece pasaportla sınırlı değil

Pasaport ücretlerinin yanı sıra, ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç muayene ücretleri, emlak vergisi ve trafik cezaları da aynı oranla artacak. Bu kapsamda, 2026 yılı itibarıyla vatandaşların ödeyeceği tüm bu kalemler yüzde 25,49 oranında zamlanmış olacak.

ENAG ve TÜİK verileri farklı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,74, yıllık yüzde 60 olarak açıklamıştı. TÜİK’in verileriyle arasındaki fark dikkat çekerken, resmi yeniden değerleme oranı hesaplamasında yalnızca TÜİK’in ÜFE ortalaması esas alındı.

Yeni oran 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek

Yeniden değerleme oranı her yıl kasım ayında açıklanıyor ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kısa süre içinde 2026 yılına ait pasaport, ehliyet ve diğer harç tarifelerini açıklayacak. Bu açıklamayla birlikte yeni yılda ödenecek pasaport ücretleri de kesinleşmiş olacak.