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Gündem Pasaport harçları değişti
Gündem

Pasaport harçları değişti

Yeniakit Publisher
2023-07-13 01:05:00 -
Pasaport harçları değişti

Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yayımlandı. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 304 lira 50 kuruş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı.

6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

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