Partizanın sigortası CHP’li belediyeden

YENİ AKİT HABER MERKEZİ

Belediyeleri yandaş arpalığına çeviren ve teşkilat mensuplarını kamu parasıyla semirten CHP’liler bir kez daha suçüstü oldu. Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen denetimde, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda görev yapan bir teşkilat mensubuna sahte sigorta yapılarak belediye iştirak şirketinde çalışıyor gösterildiği ortaya çıktı. İl Başkanlığı’nda 2018 yılından bu yana görev yapan Suat Sivrikaya adlı partizanın, fiilen il binasında çalışmasına rağmen 18 Temmuz 2024 ila 10 Eylül 2025 tarihleri arasında Afyonkarahisar Belediyesi’nin iştiraki YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde sahte sigortalı olarak gösterildiği belirlendi. Skandalı tespit eden SGK ekipleri, sigortasız işçi çalıştıran İl Başkanlığı’na 624 bin TL para cezası uygularken, parti görevlisine çalışmadığı halde sahte sigorta yapan CHP’li Burcu Köksal yönetimindeki belediye iştirak şirketi YÜNTAŞ A.Ş. hakkında ise 312 bin TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, YÜNTAŞ A.Ş. yöneticileri hakkında “resmî belgede sahtecilik” ve “kamu kurumunu dolandırıcılık” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.