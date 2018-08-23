Partizan Stadı'nda 2 gol var!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında Partizan ile Beşiktaş arasında oynanan maçta karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlik var.23 Ağustos 2018 Perşembe 21:56
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya geliyor
Ivan Kruzliak'ın yönettiği karşılaşmada karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlik sürüyor.
Partizan'ın golünü 14. dakikada Ricardo Gomes kaydederken, Beşiktaş bir dakika sonrasında Tolgay Arslan'la gole golle karşılık verdi.
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