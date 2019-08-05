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Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Kupası 3.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:29
Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Kupası 3. Ön Eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü Partizan ile evinde oynayacağı maçın biletlerinin yarın satışa sunulacağı belirtildi.


Biletlere taraftarların ilgi göstermesi beklenirken, sarı-kırmızılı takımın Partizan karşısında taraftar desteğini arkasına almayı planladığı belirtildi. Yeni Malatyaspor’un tarihinde ilk kez Avrupa Kupasında mücadele ediyor olması şehirde de farklı bir heyecan oluşturdu. 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak maç biletlerinin yarından itibaren satışına başlanacağı ifade edildi.


Yeni Malatyaspor- Partizan maçının bilet fiyatları şu şekilde:


Batı alt: 80, batı üst: 60, batı üst aile: 60, doğu alt: 45, doğu üst: 40, güney alt: 25, güney üst: 25, güney alt: 25, kuzey alt: 25, kuzey üst: 25, misafir tribün: 25 TL.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:29
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