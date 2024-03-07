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Yaşam Parkta kanlı infaz
Yaşam

Parkta kanlı infaz

Yeniakit Publisher
2024-03-07 03:21:00 -
Parkta kanlı infaz

Kayseri'de 16 yaşındaki genç parkta tartıştığı 18 yaşındaki şahıs tarafından pompalı tüfekle ensesinden vurularak öldürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta buluşan Şaban Sarıbalık (16) ile S.A. (18) arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti.

Sarıbalık, ensesine isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sarıbalık'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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