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Parklarda çim biçme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:40:00 -
Parklarda çim biçme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.


Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Ertuğrulgazi, Kuyubaşı, Batıkent, Uluönder, Çukurhisar ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yer alan parklarda çim biçme çalışması gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, ilçe genelindeki parklarda sürdürülen çim biçme faaliyetlerinin aralıksız biçimde devam edeceğini kaydetti.

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