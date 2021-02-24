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Gündem Park halindeki otobüsler yanmaya başladı! Korku dolu anlar
Gündem

Park halindeki otobüsler yanmaya başladı! Korku dolu anlar

Bursa'da bir bina önünde park halinde bulunan iki otobüs birden yanmaya başladı. Alevler geceyi aydınlatırken, yan binada oturan yaşlı çift dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 07:25:00 -
Park halindeki otobüsler yanmaya başladı! Korku dolu anlar

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2.Boyacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,, gece saatlerinde park halinde bulunan Selahattin K.’ya ait 16 NK 930 ve 16 NK 753 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. 

Alevler içerisinde kalan otobüsleri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yangının binalara sıçramasına karşı tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen yaşlı çifte ayakta tedavi uyguladı.
Yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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