  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Park halindeki araçtan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçtan içerisinde 750 lira ve hard disk bulunan el çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:47:41 -
Park halindeki araçtan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçtan içerisinde 750 lira ve hard disk bulunan el çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı.


Olay, Şelale Mahallesi 3561 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçtan içerisinde 750 lira ve hard disk bulunan el çantasının çalındığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve hırsızlık olayının faillerini belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen H.A. ve U.Y.’yi yakaladı. Şahısların çantadaki paranın 650 TL’sini harcadıkları belirlenirken ele geçirilen 100 TL, hard disk ve el çantası sahibine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 8 ayrı suçtan da araması olduğu belirlenen H.A. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. U.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı