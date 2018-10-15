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‘Pardus’ imza bekliyor

Milli yazılım Pardus, Havelsan’a geçmek için son bir imzayı bekliyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:15
‘Pardus’ imza bekliyor

TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli yazılım Pardus, Havelsan’a geçiyor. İki kurumun rekabeti sonrasında ‘TÜBİTAK geliştirmeye devam etsin yaygınlaşma işini HAVELSAN üstlensin’ formülünün benimsendiği ifade ediliyor.

Milyarlarca dolar tasarruf sağlanacak

Son kararı Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verecek. Milli yazılım, stratejik alanlarda güvenliği sağlaması yanında Türkiye’ye bilişim sektöründe de bağımsız hareket edebilme imkanı sağlayacak. Geçtiğimiz eylül ayında Pardus’a geçen belediyelerin şimdiden 39 milyon lira tasarruf sağladığı ifade edilmişti. İthal yazılımla harcanan maliyetleri azaltacak sistemin orta ve uzun vadede, milyarlarca dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:15
  1. TÜBİTAK
  2. Pardus
  3. Havelsan
  4. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. Milli yazılım
  6. Milli yazılım Pardus

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