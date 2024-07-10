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Ekonomi Para biriktiren rahat uyuyor!
Ekonomi

Para biriktiren rahat uyuyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 14:39:00 -
Para biriktiren rahat uyuyor!

İngiltere'de araştırmacılar, düzenli para biriktirmenin insanların rahat ve düzenli uyumasına yardım ettiğini ortaya koydu.

İngiltere'de araştırmacılar, düzenli para biriktirmenin insanların rahat ve düzenli uyumasına yardım ettiğini ortaya koydu.
İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezince yürütülen araştırmada, tasarruf yapmanın yaşam kalitesini artırdığı sonucuna ulaşıldı.

Tasarruf yapmanın kişilerin maddi konularda daha az kaygılı olmasına olanak sağladığı ifade edilen araştırmada, böylece bu kişilerin borç sıkıntısı yaşamadığı veya beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

Ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği bildirilen araştırmada, tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağladığı, böylece düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı.

Araştırmada, "Kenarda param var." düşüncesiyle bireylerin günlük hayatlarında daha iyimser olduğu belirtilirken, para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet duyduğuna işaret edildi.

Bugünün dünyasında tasarruf yapmanın zor bir durum olduğu ifade edilen araştırmada, her 10 kişiden 6'sının para biriktirme alışkanlığına sahip olduğu kaydedildi.
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