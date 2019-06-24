Para badmintonculardan 5 madalya - Milli sporcular, İrlanda'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu



ANKARA (AA) - İrlanda'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 5 madalya kazandı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen organizasyona 8 milli sporcu katıldı. Para badmintoncular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalyanın sahibi oldu. Tek kadınlarda Halime Yıldız SL3 kategorisinde gümüş, Emine Seçkin ise WH2 kategorisinde bronz madalya elde etti. Emine Seçkin, ayrıca WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde Rus partneri Konstantin Afinogenov ile gümüş, çift kadınlarda ise Belçikalı partneri Man-Kei To ile bronz madalyaya uzandı. WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi de bronz madalya kazandı.



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