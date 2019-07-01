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Para Atletizm Grand Prix

- Tunus'ta düzenlenen organizasyonda bedensel engelli sporcular 8, özel sporcular ise 2 madalya kazandı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:15
Para Atletizm Grand Prix

ANKARA (AA) - Türkiye, Tunus'ta düzenlenen Para Atletizm Grand Prix 7. etap yarışlarını 10 madalyayla tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler organizasyonda 5 altın ve 3 gümüş olmak üzere 8 madalya kazandı.

Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisinde 100, 400 ve 1500 metrede altın madalya elde ederken, 800 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar T54 kategorisinde yarışan milli sporcu Zübeyde Süpürgeci ise 200 ve 800 metrede altın, 100 ve 400 metrede ise gümüş madalya elde etti.


- Özel sporculardan 2 altın madalya


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda özel sporcular 2 altın madalya kazandı.

Milli sporcu Esra Bayrak, uzun atlamada 4,96, 16 yaşındaki Eda Yıldırım ise gülle atmada 10,91'lik dereceleriyle altın madalya elde etti.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:15
  1. Hamide Doğangün
  2. Para Atletizm Grand Prix 7. etap
  3. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
  4. Zübeyde Süpürgeci

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