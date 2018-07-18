Papaya meyvesi ve çekirdeğinin faydaları nelerdir?

İçerdiği lif, antioksidan ve vitaminler sayesinde bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını destekleyen papaya aynı zamanda sindirimi de kolaylaştırır. Papaya meyvesi papain adından güçlü bir enzim içerir.

Bu içerdiği güçlü madde vücutta bulunan tüm organların zarlarındaki zararlı toksinlerin sayısını azaltarak her türlü kanserin yaşanma riskini azaltır. Bir diğer içerdiği güçlü enzim ise chymopapaindir. Bu enzimde vücudu alerjilere neden olan zararlı virüslerden ve mantar enfeksiyonlarından korur.

Ayrıca hafta da bir adet tüketildiğinde karaciğeri temizleyerek ciltte oluşma ihtimali olan iltihaplı ödem ve sivilceleri engeller. Yağ ve sıcak su yanıklar için ise kabuğu doğal tedavi yöntemlerinden biri olarak kullanılır.

PAPAYA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Çekirdekleri blendırdan geçirilerek baharat gibi kullanılabilir. Çok sert bir tadı olsa da bu çekirdekler zararlı toksinlerin neden olduğu böbrek hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Özellikle böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller. Bağırsaklardaki tutucu parazitlerin vücuttan atılmasını sağlayarak; kabızlık ve şişlik gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Yoğurt, çorba ve salatalarda kullanılabilir.

Yasemin.com'dan alınmıştır.