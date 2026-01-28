Pankreas kanserinde umut veren gelişme: Farelerde tümörler tamamen kayboldu

Pankreas kanseri, kısmen tedaviye karşı direncin hızla gelişmesi nedeniyle en agresif tümörlerden biri ve en kötü prognoza sahip kanser türleri arasında yer alıyor.

Ancak İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi’nden (CNIO) gelen yeni bir çalışma, üçlü kombinasyon tedavisi kullanılarak farelerde pankreas tümörlerinin yok edilebildiğini ve yeniden ortaya çıkmalarının önlenebildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, "Bu çalışmalar, pankreatik duktal adenokarsinom hastalarının sağkalımını artırabilecek yeni kombinasyon tedavilerinin tasarlanmasının önünü açıyor," dedi.

Açıklamada, "Bu sonuçlar, yeni klinik deneylerin geliştirilmesi için bir yön çiziyor," ifadesine de yer verildi.

Bilimsel dergi PNAS’ta yayımlanan sonuçlar, KRAS onkogeninin moleküler yolaklarındaki üç kilit noktanın eşzamanlı olarak hedeflenmesinin, uzun süreli tümör gerilemesi sağladığını gösteriyor.

İspanya’da her yıl bu tür kanserden 10 bin 300’den fazla yeni vaka teşhis ediliyor ve beş yıllık sağkalım oranı yüzde 10’un altında.

Bu atılımın anahtarı, onkogenin yalnızca tek bir noktadan bloke edilmesi durumunda ortaya çıkan direncin önlenmesinde yatıyor.

CNIO ekibi, akciğer kanseri için hâlihazırda onaylı bir ilaç olan deneysel bir KRAS inhibitörü ile bir protein parçalayıcıyı birleştirdi.

Sonuçta, üç farklı hayvan modelinde, belirgin yan etkiler olmaksızın tümörlerin ortadan kaybolduğu gözlemlendi.

Sonuçlar kanserle mücadelede bir dönüm noktası olabilecek nitelikte olsa da, çalışmanın yazarları temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, "Henüz üçlü tedaviyle klinik deneyler yürütme aşamasında değiliz," uyarısında bulundu.

Yazarlar, bu kombinasyonun hastalar için optimize edilmesinin karmaşık bir süreç olacağını belirtirken, bulgunun gelecekteki klinik çalışmaların yönünü belirleyeceğine olan güvenlerini de dile getirdi.