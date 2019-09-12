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Pancu: Sergen Yalçın'ı çekirdek şişmanlattı!

Pancu, yıllar sonra Sergen Yalçın ile ilgili itirafta bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:03
Pancu: Sergen Yalçın'ı çekirdek şişmanlattı!

Rumen futbolcu, Lucescu'nun Sergen Yalçın'a kilo aldırdığı için çekirdek yemesini yasakladığını açıkladı. Romanya'nın ProSport kanalına konuşan 'Kadıköy Panteri' Pancu, Sergen Yalçın'la ilgili çok ilginç anılarını paylaştı.

"LUCE, SERGEN'E ÇEKİRDĞİ YASAKLAMIŞTI"

Pancu yaptığı açıklamada; "Teknik açıdan kendimi Sergen'in önünde açıkça yetersiz hissettim. Ancak bir artım vardı, ben daha atletiktim. Fiziksel olarak daha güçlü hale geldim. Sergen orada bir markaydı. Onu taklit etmek zordu. Ancak çok kiloluydu. Çünkü çok fazla çekirdek yiyordu. Lucescu, çekirdeğin onu yağlandırdığını söyledi ve çekirdek yemesini yasakladı. Ayrıca Sergen'e, '10 kilo vereceksin' diye şart koştu." ifadelerii kullandı.

BEŞİKTAŞLILARA MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Bu arada Pancu, kısa bir süre önce "Benim için Beşiktaş taraftarı dünyada bir numaradır. Başka bir yerde karşılaşmayacağınız bir atmosfer oluşturuyorlar. Eski stadyumlarının üzeri kapalı olmamasına rağmen ses rekorunu ellerinde tutuyorlardı. Yeni stadyumu henüz görmedim ama nasıl olduğunu hayal edebiliyorum. Bir zamanlar harika zamanlar geçirdiğim stadı yeniden görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KAYNAK:TÜRKİYE

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:03
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