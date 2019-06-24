Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Pedoulakis getirildi

Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Pedoulakis getirildi24 Haziran 2019 Pazartesi 15:50
İSTANBUL (AA) - Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li Rick Pitino'dan boşalan başantrenörlük görevi için Yunan Pedoulakis ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce 2012-2014 ve 2016 yıllarında da Panathinaikos'ta görev yapan 55 yaşındaki çalıştırıcı, takımıyla bir lig ve 2 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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