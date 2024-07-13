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Yaşam Pamuk yüklü tır alev alev yandı
Yaşam

Pamuk yüklü tır alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 03:01:00 -
Pamuk yüklü tır alev alev yandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde kaza yapan pamuk balyası yüklü tır alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü’den Edirne istikametine giden pamuk yüklü tır, Kırcasalih beldesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan tırın kasasında bulunan pamuk balyalarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tırda ve kasasında maddi hasar meydana geldi. Olay yerinden geçen polis TOMA’sı da yangına müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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